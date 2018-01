Incidente via Flaminia: carambola tra due auto ed un tir, ferita una donna

Incidente stradale sulla via Flaminia tra Prima Porta e lo svincolo Sacrofanse-Malborghetto, a Roma nord. Tre i mezzi coinvolti, due vetture ed un autoarticolato. Ad avere la peggio una donna che viaggiava a bordo di una delle auto coinvolte nel sinistro, rimasta ferita e trasportata dall'ambulanza del 118 in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. E' accaduto nel pomeriggio di oggi 16 gennaio.

Incidente via Flaminia

In particolare l'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 18+200 della SS3 ed ha coinvolto un mezzo pesante (un Volvo), una Volkswagen Polo ed una Chevrolet Alveo. Da accertare la dinamica dell'accaduto, sul posto per i rilievi scientifici gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.

Traffico sulla via Flaminia

Pesanti le ripercussioni alla normale viabilità. Lunghe le code in entrambe le direzioni di marcia con traffico intenso segnalato tra via Valdagno ed il Viadotto Giubileo del 2000. Problemi anche per la presenza di olio in carreggiata. Deviazioni in loco da parte dei vigili urbani con la viabilità fatta defluire sulla via Tiberina. Poco dopo il tratto di via Flaminia dove si è registrato il traffico è stato poi chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni di marcia.