Incidente su via Flaminia: tamponamento fra cinque auto, tre feriti gravi

Incidente stradale nella tarda mattinata di ieri. Un maxi tamponamento intorno alle 12 e 40, sulla via Flaminia, che ha coinvolto cinque auto. L'impatto è avvenuto al chilometro 10 in direzione del Grande Raccordo Anulare. Tre le persone rimaste gravemente ferite e soccorse dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti del XV gruppo della Polizia Locale e il personale di Astral. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora con deviazione del traffico in via di Grottarossa, provocando lunghe code e traffico intenso.