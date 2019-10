Incidente al Flaminio: investe tre persone in retromarcia. Patente ritirata ad un 88enne

Ha spinto il pedale dell'acceleratore invece di quello del freno. Questo quanto ha determinato un incidente stradale con tre feriti. E' accaduto nella mattinata di lunedì 1 ottobre al Flaminio, alla guida dell'auto che ha investito padre, madre e figlia di 14 anni, un uomo di 88 anni, a cui i vigili urbani hanno poi ritirato la patente.

L'investimento è avvenuto in via Ferdinando Fuga. Qui l'anziano alla guida di una Mercedes Classe A ha prima investito la famiglia, poi l'auto ha proseguito la sua marcia travolgendo una colonnina del gas e danneggiando due auto in sosta.

Feriti padre, madre e figlia gli stessi sono stati affidati al personale del 118 con le ambulanze che li hanno trasportati tutti in codice rosso per dinamica agli ospedali Santo Spirito, Policlinico Universitario Agostino Gemelli ed al Policlinico Umberto I.

Sul posto per accertare la dinamica sono intervenuti gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per le verifiche e la messa in sicurezza della colonnina del gas. Multato i 'caschi bianchi' hanno poi ritirato la patente all'88enne che si trovava alla guida della Mercedes.