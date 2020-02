Incidente a San Basilio: investita sulle strisce pedonali, grave anziana. Caccia al pirata della strada

Caccia al pirata della strada a San Basilio dove un automobilista ha investito una donna che stava attraversando sulle strisce pedonali dandosi poi alla fuga senza fermarsi. L'incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri.

L'investimento con omissione di soccorso è avvenuto poco dopo le 18:00 di mercoledì 5 febbraio in via Fabriano, poco distante dall'intersezione con via del Casale di San Basilio. Ad essere investita mentre attraversava sulle strisce pedonali, come riferito da alcuni testimoni ai vigili urbani intervenuti sul posto, una donna di 82 anni.

Rimasta ferita in terra, l'anziana signora è stata poi affidata alle cure dell'ambulanza del 118 e trasportata con un codice 2 di urgenza al Policlinico Umberto I.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono quindi intervenuti gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale. Ascoltati alcuni testimoni ed acquisite le immagini delle telecamere della zona, i 'caschi bianchi' hanno cominciato le ricerche del pirata della strada.