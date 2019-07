Incidente a Talenti, scontro auto-moto: muore ragazzo di 30 anni

Incidente mortale a Talenti questa mattina alle prime luci dell’alba. Lo scontro tra moto e auto è avvenuto in via Ettore Romagnoli.

Incidente mortale via Ettore Romagnoli

Ad avere la peggio il centauro, appena 30enne, alla guida della sua Yamaha XT 500.

Secondo le prime ricostruzioni degli agenti del Gruppo Nomentano della Polizia Locale, intervenuti sul posto alle 6.30, la moto si trovava su via Ettore Romagnoli, in direzione centro verso Montesacro, quando la macchina, una Fiat Punto con alla guida un 22enne, ha svoltato da via Nomentana su via Romagnoli.

Scontro auto-moto in via Ettore Romagnoli: muore 30enne

Fatale per il motociclista, classe 1988, lo scontro. Per gli accertamenti del caso via Ettore Romagnoli è chiusa in direzione Nomentana.