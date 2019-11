Incidente ad Ottavia, auto investe pedoni: due feriti gravi

Due feriti gravi ricoverati in ospedale. E' il bilancio dell'ennesimo incidente a Roma. Questa volta avvenuto nella serata dell'11 novembre, in via Esperia Sperani, nel quartiere Ottavia. Ad avere la peggio due pedoni. Sul posto, per i rilievi scientifici e la ricostruzione del fatto, gli agenti del Gruppo XIV Monte Mario della Polizia Locale.

L'investimento è avvenuto intorno alle 20, all'altezza del civico 86. Secondo quanto emerso l'auto, una Fiat Pand condotta da un 77enne, ha investito un uomo polacco di 33 anni (portato al Gemelli in codice rosso) e una donna italiana di 50 anni (portata in codice rosso al San Filippo Neria.

Ad allertare i soccorsi è stato proprio l'anziano, rimasto illeso. La Fiat Panda è stata posto sotto sequestra, come da prassi. Dai primi accertamenti eseguiti dagli agenti, i due pedoni stavano attraversando fuori dalle strisce.