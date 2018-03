Perde controllo della Yaris e travolge auto e scooter, tragedia sfiorata a Monteverde

Tragedia sfiorata stamattina ai Colli Portuensi dove un automobilista ha perso il controllo della vettura che stava guidando schiantandosi contro scooter ed auto in sosta. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 9:00 di oggi 23 marzo su via Edoardo Jenner.

Incidente via Jenner

Secondo quanto si apprende il conducente di una Toyota Yaris ha perso il controllo della vettura per cause ancora in via di accertamento impattando violentemente prima contro degli scooter in sosta, per poi travolgere un furgone ed altre tre auto, per un totale di 8 mezzi abbattuti. Una tragedia sfiorata, evitata dal fatto che non ci fossero pedoni sulla traiettoria della vettura e che i mezzi colpiti fossero in sosta e non in marcia.

Scooter e auto travolti a Monteverde

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale. Nessuno è rimasto ferito, il conducente della Yaris, come da prassi, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito su alcol e droga.

Carambola all'Esquilino

Una carambola simile si registrò lo scorso 14 febbraio quando una Bmw condotta da un uomo italiano di 55 anni finì fuori strada travolgendo ben 37 mezzi tra scooter ed auto nella zona di Termini, all'Esquilino. In quel caso a determinare l'incidente fu un malore accusato dal conducente della vettura.