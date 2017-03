Scontro auto-moto: eliambulanza trasporta ferito grave in ospedale

Incidente stradale questa mattina a Casale Capocotta, tra Trigoria ed il Comune di Pomezia, dove un'automobile ed una moto si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento. Il sinistro poco dopo le 9:30 in via di Pratica, altezza incrocio via Tullio Giordana. Ad avere la peggio il motociclista, per cui è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza che l'ha trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Feriti anche la passeggera ed il conducente della Fiat Panda coinvolta nell'incidente, trasportati dalle ambulanze del 118 in codice giallo all'ospedale Sant'Eugenio. Sul posto per i rilievi tre pattugle del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale.