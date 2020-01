Incidente a Malagrotta, scontro tra un'auto e un mezzo Ama: due feriti, uno è grave

Grave incidente nella serata di ieri in via di Malagrotta. Alle 21 circa l'impatto in strada tra una macchina, una fiat Punto, e un mezzo Ama per la raccolta rifiuti.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, quello alla guida dell'auto è stato ricoverato in codice rosso all'Aurelia Hospital, il dipendente Ama in codice giallo al San Carlo di Nancy.

Lo scontro è avvenuto all'altezza di via di Casal Lumbroso. Sul posto pattuglie dell' XI Gruppo Marconi della Polizia Locale che hanno proceduto alla chiusura della strada per il tempo necessario alla rimozione dei mezzi coinvolti e al ripristino delle condizioni di sicurezza.