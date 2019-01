Incidente in via di Lunghezzina: frontale tra auto, due feriti gravi

Incidente frontale su via di Lunghezzina. È accaduto intorno alle 16:00 di martedì 8 gennaio nella zona del VI Municipio delle Torri, periferia est della Capitale. A scontrarsi per cause ancora in via di accertamento due auto, una Volkswagen Golf ed una Fiat Punto, venute a contatto frontalmente. Feriti i conducenti delle due macchine, un uomo ed una donna, entrambi trasportati in ospedale in codice rosso.

Tutta da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale. La donna è stata affidata alle cure del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Stesso Triage anche per il conducente della seconda auto, trasferito dall'ambulanza al Policlinico Casilino.

Via di Lunghezzina, strada ad alta percorrenza che collega la zona di Castelverde a quella dei Giardini di Corcolle, non è nuova ad incidenti stradali anche con esito mortale. Ultimo in ordine cronologico nel maggio dello scorso anno. A perdere la vita in quel caso fu Andrea Giusti, scooterista di 48 anni, deceduto dopo essere rimasto coinvolto in una carambola con due auto.