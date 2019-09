Incidente in via di Grottarossa: scontro tra due auto, un ferito

Incidente e strada chiusa temporaneamente per consentire la rimozione dei detriti. Il sinistro ha coinvolto due auto ed è avvenuto nel pomeriggio di martedì 10 settembre in via di Grottarossa, a Roma nord, 500 metri prima dell'intersezione con la via Flaminia.

In particolare l'incidente stradale ha coinvolto due vetture, una Opel Meriva ed una Renault Capture, ad avere la peggio il conducente della vettura francese, affidato alle cure del personale del 118 e trasportato all'ospedale Villa San Pietro in codice rosso per dinamica.

A determinare dei disagi alla normale circolazione il riversamento in carreggiata di olio e detriti che ha reso necessaria una chiusura temporanea del tratto di via di Grottarossa dove è avvenuto l'incidente.

Da accertare la dinamica del sinistro, sul posto per regolare la viabilità e svolgere i rilievi scientifici di rito sono intervenuti gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.