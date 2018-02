Incidente a Grotta Perfetta: accusa malore e colpisce tre auto, morto un uomo

Ha accusato un malore alla guida per poi perdere il controllo dell'auto ed impattare contro tre vetture. Per l'uomo un 76enne italiano, non c'è stato nulla da fare, è morto durante il trasporto d'urgenza prima di arrivare in ospedale.

Incidente mortale via Grotta Perfetta

L'incidente stradale è avvenuto poco prima delle 12:00 di oggi 16 febbraio su via di Grotta Perfetta, zona Roma 70. All'altezza dell'intersezione con largo Piero Bargellini, l'Alfa Romeo condotta dal 76enne ha invaso la corsia opposta in conseguenza di un malore che ha colpito il conducente dell'auto.

Incidente stradale a Roma 70

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento l'Alfa condotta dalla vittima si è scontrata con una Mercedes Classe B che procedeva sulla corsia opposta per poi impattare contro altre due auto, una Smart ed una Fiat 500 e poi terminare la propria corsa contro un palo della luce. Ferita una donna che viaggiava sulle altre auto coinvolte nel sinistro, medicata sul posto dal personale medico.

Chiusa via di Grotta Perfetta

Allertati i soccorritori le condizioni del conducente dell'Alfa Romeo sono apparse da subito critiche. Affidato alle cure dell'ambulanza del 118 per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è deceduto durante il trasporto in ospedale. Sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale sono quindi intervenuti gli agenti dell'VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale. Per consentire l'intervento dei soccorritori ed i rilievi scientifici ai vigili urbani il tratto di via di Grotta Perfetta dove è avvenuto il sinistro è stato chiuso al traffico veicolare.

Caos a Roma 70

Inevitabili i disagi alla normale circolazione stradale della zona, con ripercussioni anche a Montagnola e Tor Marancia. Deviati i bus delle linee 764, 766 e 769. Terminati i rilievi i mezzi pubblici hanno ripreso il loro normale itinerario a partire dalle 16:00 circa. Sul posto anche il personale AceaAto2.