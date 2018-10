Incidente via di Fioranello: ciclista cade a causa di una buca, è in prognosi riservata

Si trova in prognosi riservata in ospedale dopo essere caduto dalla sua bici a causa di una buca. A rimanere gravemente ferito un ciclista coinvolto in un incidente stradale in via di Fioranello, nella zona del Divino Amore. E' accaduto intorno alle 17:00 di lunedì 8 ottobre all'altezza del civico 115.

Ciclista ferito a causa di una buca

In particolare il pedalatore ha perso il controllo della bicicletta a causa di un buca di 1 metro per 1 metro profonda circa 10 centimetri. Caduto rovinosamente in terra l'uomo è stato soccorso privo di conoscenza dall'ambulanza del 118. Trasportato inizialmente in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio le sue condizioni si sono poi aggravate richiedendo il trasferimento all'ospedale San Camillo, dove la prognosi è diventanta riservata.

Incidente via di Fioranello

Da accertare con esattezza la dinamica del ferimento del ciclista. Secondo i primi rilievi scientifici effettuati dagli agenti dell'VII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi e la caduta sarebbe da ricondurre alla buca presa dal ciclista.