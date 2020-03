Incidente ad Ostia, perde controllo dell'auto e finisce contro albero: un uomo in prognosi riservata

Incidente intorno alle 21 circa del 3 marzo ad Ostia. E' successo in via di Castel Fusano, all'altezza dell'incrocio con via del Canale dello Stagno. SUl posto gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale ed il personale medi del 118.

Secondo quanto ricostruito un uomo, un 44enne, per cause ancora da appurare avrebbe perso il controllo della sua Smart finendo contro un albero. Il conducente è stato portato in codice rosso all'ospedale Grassi e poi trasportato al San Camillo, dove è ricoverato in prognosi riservata.