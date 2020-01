Incidente in via di Casalotti: scontro tra un bus ed una autocisterna

Un autobus ed una autocisterna incastrati. Incidente stradale scenico ma fortunatamente senza feriti a Casalotti dove si sono scontrati un bus ed un mezzo pesante. Il sinistro intorno alle 10:00 di lunedì 27 gennaio in via di Casalotti, altezza via di Santa Seconda.

Ad impattare per cause in via di accertamento un bus della linea 146 della Roma Tpl con una autocisterna per il trasporto del carburante. Con i due mezzi pesanti rimasti incastrati, a parte la paura secondo i primi riscontri non ci sarebbero feriti gravi.

Ad avere la peggio il mezzo pubblico, un Breda Menarinibus, con i finestrini laterali distrutti dall'impatto con il mezzo pesante. Sul posto per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi scientitici del sinistro gli agenti del Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale.

Al fine di consentire la rimozione dei mezzi incidentati i bus della linea 146 che devono raggiungere il capolinea Mombasiglio sono stati deviati, così come la viabilità, da via di Casalotti a via di Santa Seconda, per poi procedere su via della Cellulosa e riprendere il normale percorso da via di Boccea.

Deviati anche i bus della linea 025.