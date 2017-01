Incidente a La Pisana, scontro tra furgoncino e autocarro: grave un uomo

Brutto incidente stradale oggi 11 gennaio tra via della Pisana e via di Brava. L'impatto, violento, è avvenuto tra un furgoncino e un autocarro che si sono scontrati per cause ancora da precisare.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco con due squadre che hanno estratto dalle lamiere un conducente. L'uomo, di circa 40 anni, è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Pesanti le ripercussioni al traffico in entrambe le direzioni. Le code si rigistrano tra il Raccordo Anulare e via del Ponte Pisano.