Incidente in via di Brava: frontale tra auto e bus Roma Tpl, un ferito grave

Incidente frontale in via di Brava mercoledì 4 aprile. E' successo alle 9 del mattino quando una Fiat Marea, per cause ancora da appurare, si è scontrata con l'autobus 889 della linea Roma Tpl. L'impatto all'altezza dell'incrocio con via Filippo Grispigni. Grave il conducente dell'auto che, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all'ospedale Policlinico Gemelli. Illesi il conducente ed i passeggeri del bus.

Sul posto, per i rilievi scientifici, gli agenti del gruppo Monteverde della Polizia Locale. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere municipale di Fdi Giovanni Picone, denunciando le mancanze alla sicurezza stradale: "Negli anni le nostre proposte di intervento su via di Brava, compreso l'allargamento della corsia, oltre che la definitiva messa in sicurezza dell'incrocio con via Grispigni, sono state tutte rispedite al mittente. Noi continueremo a stare affianco ai cittadini di Colle Aurelio lasciati al proprio destino sul tema dei trasporti e della sicurezza, chiedendo interventi concreti".