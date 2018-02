Via di Boccea: evita voragine e si ribalta con l'auto. I residenti: "In quella buca già 10 incidenti"

E' rimasto illeso il conducente di una Reanult Kangoo che oggi, intorno alle 14 circa, si è ribaltato in via di Boccea, all'altezza di Selva Candida. L'auto stava andando in direzione Casalotti quando l'uomo alla guida, per evitare una voragine, ha sterzato e si è ribaltato. Tanto spavento e danni alla vettura. Sul posto la Polizia Locale. Un incidente simile a quello avvenuto in via Tuscolana.

La voragine di via di Boccea, tuttavia, nel quartiere è "famosa". Negli ultimi giorni ha già causato danni a 10 automobilisti come racconta Simone, un residente, a RomaToday: "Pochi giorni fa già, prima pioggia e delle neve, c'era una buca. Ora una voragine che ha già squarciato una o due gomme per ogni automobilista. I danni sono arrivati a anche a chi stava andando a 30 km/h".

Le segnalazioni sono state fatte ma il XIV Municipio non ha riparato il danno alla strada. L'unica tutela per chi è alla guida è stato il piantonamento della Polizia Municipale, con un segnalatore luminoso, poco prima della maxi buca. "Ora arriverà qualcuno a sistemare, mi sono detto ma dopo giorni la voragine era ancora lì", sottolinea Simone che poi rivela: "Sono anni che si combatte anche con via di Selva Candida che è stata asfaltato solo all'altezza di via Cremolino, dopo di che c'è il Grand Canyon".

Le testimonianza sono tante. "L'ho evitata venerdì sera per miracolo. Pazzesco sia ancora aperta, sarebbero dovuti intervenire subito", dice Annalisa. Ilari, invece, è una vittima: "La faccio tutti i giorni e domenica ci ho rimesso due ruote e 80 euro". Così come Martina: "Il mio ragazzo ha squarciato una gomma e ha dovuto cambiare anche il cerchione per aver preso quella buca. Per fortuna andava piano ma era sera, e si vedeva a malapena, se ci passa qualcuno con lo scooter potrebbe farsi davvero male".