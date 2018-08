Incidente in via di Boccea: scontro tra due auto, sei feriti. Grave un bambino

Un forte boato nel silenzio della notte avvertito nitidamente dai residenti della zona. Grave incidente stradale in via di Boccea dove due auto si sono scontrate violentemente. Il sinistro è avvenuto poco dopo la mezzanotte del 12 agosto all'altezza dell'incrocio con via Urbano II e via Gregorio XI. Sei i feriti, fra i quali un bambino ucraino di 9 anni trasportato in prognosi riservata in ospedale.

Incidente via di Boccea

In particolare l'incidente stradale ha visto coinvolte una Fiat Panda ed una Nissan Qashqai. Una delle vetture, a causa del violento impatto ha poi terminato la propria corsa ribaltata. Sei le persone ferite, di queste tre sono state trasportate al Policlinico Universitario Agostino Gemelli in codice rosso, fra loro il bimbo di 9 anni, la cui prognosi è poi diventata riservata. Le ambulanze del 118 hanno poi portato altri due feriti (uno in codice giallo e l'altro in codice verde) all'Aurelia Hospital, mentre una sesta persona è stata accompagnata all'ospedale San Filippo Neri in codice rosso.

Auto ribaltata in via di Boccea

Sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici i conducenti delle due vetture, i mezzi sono poi stati sequestrati. Tutta da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti dei gruppi Prati ed Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto.