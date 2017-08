Incidente a Vigne Nuove: auto ribaltata in strada, ferita automobilista

Ha terminato la propria corsa a testa in giù. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Vigne Nuove dove una automobilista è rimasta ferita. E' accaduto intorno alle 19:00 del 9 agosto su via delle Vigne Nuove, nel tratto di strada compreso fra via Francesco Pasinetti e via Rina de Liguoro, direzione Porta di Roma. Rimasta ferita all'interno della Opel, la conducente della vettura è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 che l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea.

Auto ribaltata a Vigne Nuove

Restano da accertare le cause che hanno determinato il ribaltamento della vettura. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo i primi riscontri nell'incidente stradale non sarebbero coinvolti altri mezzi. Chiusa temporaneamente la strada per consentire i rilievi il traffico, per chi proveniva dalla zona del Tufello, è stato deviato su via Gino Cervi. Terminati i rilievi la strada è stata riaperta alla normale circolazione.