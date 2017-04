Incidente a Torre Gaia: scontro auto scooter, un ferito grave

Brutto incidente oggi 26 aprile, alle ore 10, in via delle Due Torri all'altezza dell'incrocio con via Casilina. L'impatto è avvenuto, per cause ancora da acceertare, tra una Punto e uno scooter Yamaha TMax.

Sul posto, allertati, il personale medico del 118 e due pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale. Grave il conducente del secondo veicolo trasportato al policlinico di Tor Vergata in prognosi riservata.