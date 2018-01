Incidente ad Ostiense: motorino investe pedone, strada chiusa

Investimento in zona Ostiense oggi 15 gennaio. Intorno alle 10, in via delle Conce una Vespa Piaggio ha centrato in pieno un pedone. Allertati, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale dell'VIII Gruppo Tintoretto e i sanitari del 118.

L'impatto ha causato il ferimento sia del conducente del motorino, trasportato all'ospedale Fatebenefratelli, e del pedone portato al San Camillo. I vigili, per effettuare i rilievi scientifici, hanno chiuso temporaneamente la strada in direzione del Gazometro. Questa mattina un altro incidente all'altezza di viale Palmiro Togliatti.