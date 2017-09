Incidente a Torre Maura: carambola tra una moto e due auto, grave centauro

E' in gravi condizoni al Policlinico Tor Vergata il centauro rimasto ferito in un incidente stradale a Torre Maura. E' accaduto intorno alle 17:00 di ieri 25 settembre. Una violenta carambola che ha coinvolto una moto, un'auto ed una terza vettura in sosta.

Incidente in via delle Allodole

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto. In particolare la carambola si è verificata all'altezza del civico 48 di via delle Allodole, altezza incrocio via dell'Assiolo. Ad avere la peggio il motociclista in sella ad una Honda 600 che ha impattato con una Opel Meriva, nel sinistro coinvolta anche una seconda auto, una Ford Kuga, parcheggiata in strada.

Ferito grave a Torre Maura

Allertati i soccoritori il motociclista è stato trasportato d'urgenza dall'ambulanza del 118 al nosocomio universitario del VI Municipio, dove è ancora ricoverato in gravi condizioni.