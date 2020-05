Incidente via della Storta: perde controllo dello scooter e cade, grave un 55enne

Incidente stradale in via della Storta. E’ accaduto intorno alle 19:00 di domenica 10 maggio. Ferito gravemente uno scooterista, trasportato in codice rosso in ospedale.

In particolare il sinistro è avvenuto all’altezza di via Federico Filippini. Secondo i primi rilievi scientifici si tratterebbe di un incidente autonomo, avvenuto per cause in via di accertamento. Coinvolto nell’incidente uno scooter Honda Sh condotto da un uomo di 55 anni.

Affidato alle cure dell’ambulanza, l'uomo a bordo del mezzo a due ruote è stato trasportato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Sul posto per ricostruire la dinamica gli agenti del Gruppo Montemario della Polizia Locale.