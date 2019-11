Perde controllo della Smart e si ribalta, automobilista in prognosi riservata

E' ricoverato in prognosi riservata un automobilista rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella notte a Pavona, al confine fra i Comuni di Roma ed Albano Laziale.

In particolare il sinistro è avvenuto intorno alle 2:30 della notte fra il 13 ed il 14 novembre in via della Stazione di Pavona. Qui, all'altezza del civico 207, il conducente di una Smart ha perso il controllo della vettura ed ha terminato la propria corsa ribaltato dopo aver danneggiato una cabina Enel.

Soccorso dall'ambulanza del 118 è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata dove la prognosi è poi diventata riservata. Da accertare la causa dell'incidente, che secondo i primi riscontri non vedrebbe coinvolti altri veicoli.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del Gruppo IX Eur della Polizia Locale di Roma Capitale con l'ausilio degli agenti dei gruppi XI Marconi e VII Tuscolano.