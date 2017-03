La Rustica: provoca incidente e sperona auto della Polizia, era alla guida senza patente

A tutta velocità prima ha provocato un incidente, poi ha speronato l'auto della Polizia. E' successo nel pomeriggio di ieri, in zona La Rustica, quando intorno alle 15 una Audi S3 ha seminato il panico su via della Rustica direzione Collatina.

L'auto, con alla guida un 25enne, all'incrocio tra via Luigi Russolo con via Lucia Fontana, si è scontrato con un'altra vettura. Malgrado l'Audi danneggiata, però, il giovane ha continuato la sua marcia fuggendo senza fermarsi a soccorrere un ferito.

Raggiunto dai poliziotti, ha speronato anche la volante della Polizia prima di essere definitivamente bloccato. Il conducente è risultato senza patente e senza copertura assicurativa mentre il veicolo è risultato "cessato dalla circolazione".

Accompagnato negli uffici di Polizia per l'uomo sono scattate le manette per "resistenza a pubblico ufficiale" e "omissione di soccorso". L'auto è stata sottoposta a sequestro. Il conducente dell'auto sequestrata, leggermente ferito, è stato ricoverato in ospedale in codice verde. Sul posto anche i vigili del III Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale.