Incidente via della Pisana: carambola tra auto, Mini distrugge cancello della scuola di danza

Ha terminato la propria corsa con l'auto contro l'ingresso della scuola di danza. L'incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio in via della Pisana. Tre le vetture coinvolte nella carambola, una Mini Cooper, una Ford Fiesta ed una Land Rover Freelander. Ferito lievemente un automobilista, costretto alle cure dell'ospedale.

In particolare l'incidente stradale è avvenuto intorno alle 18:00 di domenica 4 maggio all'altezza del civico 91 di via della Pisana. Qui, all'intersezione con via dei Fagnani, la Mini Cooper con a bordo quattro ragazzi ha impattato contro la Ford Fiesta. Poi la carambola, che ha coinvolto anche una jeep in quel momento in sosta sulla strada. La Mini ha poi distrutto il muretto e la porta d'ingresso della scuola di danza Les Premieres.

Illesi i quattro giovani che si trovavano nella Cooper ad avere la peggio è stato il conducente della Ford Fiesta affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in codice giallo dinamico all'ospedale San Carlo di Nancy.

Da accertare la dinamica del sinistro, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto. In via della Pisana necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del muretto distrutto dalla Mini. Transennata l'area per una lunghezza di circa 15 metri.