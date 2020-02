Incidente alla Muratella, scontro tra auto e Harley Davidson: motociclista elitrasportato in ospedale

Incidente in via della Muratella, all'intersezione con via Pescina Gagliarda, nel pomeriggio del 21 febbraio. Sul posto, allertati, i medici del 118 e le pattuglie dell'XI Gruppo Marconi.

A scontrarsi, per cause ancora da appurare una Chevrolet Matiz e una Harley Davidson. Il conducente dell'autovettura, un uomo di 59 anni, è stato trasportato all'Aurelia Hospital, mentre per il motociclista di 52 anni è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato all'ospedale San Camillo.