Incidente via della Magliana: perde controllo del suv e si ribalta su una fiancata, due feriti

Un suv ribaltato su via della Magliana. Questa la scena visibile agli automobilisti in transito all'altezza del civico 370 della strada del Municipio Arvalia. L'incidente stradale è avvenuto poco dopo le 12:00 di giovedì 17 gennaio quando l'autista della vettura ha perso il controllo per cause in via di accertamento terminando la propria corsa ribaltato sul fianco destro.

In particolare il sinistro ha visto coinvolta una Range Rover Evoque. Rimasti incastrati nella vettura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma per tirare fuori autista e passeggera dall'abitacolo. I due, un uomo di 86 anni (l'autista) e la passeggera, sono poi stati affidati alle cure delle ambulanze che li hanno trasportati in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio ed al San Camillo.

Per consentire l'intervento dei soccorritori e la rivelazione scientifica dell'incidente agli agenti dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto si sono registrati dei rallentamenti al traffico all'altezza di via Isacco Newton e via Asciano.