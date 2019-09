Incidente a Prima Porta: si scontrano auto e bici, ciclista in prognosi riservata

E' stato trasportato in ospedale in prognosi riservata un ciclista di 66 anni rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto domenica mattina a Prima Porta ed ha coinvolto la bici sulla quale si trovava il ferito ed un'auto.

In particolare il velocipede e la vettura, una Lancia Ypsilon alla cui guida si trovava un uomo di 64 anni, si sono scontrate su via della Giustiniana, altezza incrocio via Concesio. Ad avere la peggio il ciclista, affidato alle cure dell'ambulanza del 118 e trasportato in prognosi riservata all'ospedale Sant'Andrea.

Fermatosi a prestare i primi soccorsi, l'automobilista è stato invece accompagnato sempre nel nosocomio di Grottarossa per gli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito. Sul posto per ricostruire la dinamica e svolgere i rilievi scientifici gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.