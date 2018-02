Incidente a Talenti: si schianta col motorino, infermiera in pericolo di vita

E' in pericolo si vita una donna di 58 anni che, oggi 8 febbraio, si è schiantata con il suo motorino, un Honda Vision, in via della Cecchina, nella zona che collega Talenti a Bufalotta, intorno alle 8.30 circa. La conducente, soccorsa dal personale del 118 allertato da alcuni passanti, l'ha trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I.

L'incidente in via della Cecchina

Mistero sulla dinamica dell'incidente. Sul posto, per i rilievi scientifici, la Polizia Locale del III Gruppo Nomentano. I vigili, in via della Cecchina, hanno trovato il motorino semi distrutto, sequestrandolo come da prassi. Sull'asfalto pochi segni di frenata. La dinamica, tuttavia, non è chiara.

Non è escluso se si tratti o meno di un incidente autonomo, oppure se siano coinvolti altri incidenti. I vigili sono alla ricerca di eventuali testimoni. Nel frattempo le condizioni della 58enne, infermiera di professioni, sono gravi. E' in prognosi riservata.