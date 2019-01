Incidente in via della Camilluccia: perde controllo dell'auto e abbatte transenne, è grave

Incidente nella mattinata di domenica 27 gennaio a Roma, in via della Camilluccia 189, nella zona di Monte Mario. Intorno alle 4:30 un uomo ha perso il controllo della sua Citroen C3, andando fuori strada e abbattendo quattro metri di transenne parapedonali. Sul posto la Polizia Locale con il Gruppo Prati per i rilievi scientifici.

Da appurare le motivazioni che hanno causato il sinistro stradale. A causa dei danni conseguiti dall'incidente le linee bus 913, 913L, 990 e la N6 sono state temporaneamente deviate. Il conducente è stato quindi trasportato, dal personale medico del 118, all'ospedale Gemelli in codice rosso.