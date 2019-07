Incidente in via della Camilluccia: scontro auto-moto, grave un 54enne

Grave incidente stradale a Roma nord. E' accaduto la mattina di venerdì in via della Camiluccia. Qui, all'altezza del civico 551, si sono scontrate lateralmente un'auto ed una moto. Ad avere la peggio il centauro, un 54enne, trasportato in gravi condizioni in ospedale.

In particolare l'incidente stradale è avvenuto intorno alle 11:00 del 26 luglio. Ad impattare per cause in via di accertamento poco distante da via Guglielmo Pecori Gerardi una Toyota Aygo condotta da una donna di 75 anni, ed una moto Bmw.

Rimasto ferito gravemente, il 54enne è stato trasferito d'urgenza dall'ambulanza del 118 al Policlinico Universitario Agostino Gemelli dove si trova in prognosi riservata.

Tutta da accertare la dinamica del sinistro, in via della Camilluccia per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità sono intervenute quattro pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.