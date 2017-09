Perde controllo dell'auto e si schianta contro palo della luce abbattendolo: è grave

Incidente nella notte tra il 21 e il 22 settembre, in via della Camilluccia 375. Intorno all'una di notte, una donna a bordo della sua Mercedes A170, per cause ancora da accertare, mentre percorreva la zona di Montemario ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro un palo della luce abbattendolo.

Sul posto, per i rilievi scientifici, gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale e i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna in codice rosso all'ospedale Gemelli dove è ricoverata in gravi condizioni. Su richiesta dei vigili sono intervenuti anche i tecnici Acea che hanno provveduto a rimuovere il lampione.

La donna è stata sottoposto agli esami di alcol e droga il cui esito è ancora da determinare. Da chiarire la dinamica, non è esclusa l'ipotesi della perdita di aderenza a causa dall'alta velocità.