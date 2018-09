Incidente a Casal Boccone: auto si scontra con bici, 12enne in prognosi riservata

Un ragazzino di 12 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale questo pomeriggio, nella zona di Casal Boccone. Guidava una bicicletta quando si è scontrato con un'auto modello Renault Clio in via della Bufalotta, all'altezza del civico 596.

Trasportato d'urgenza in ospedale, il 12enne è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Gemelli. Sul posto sono intervenuti insieme ai soccorsi del 118 due pattuglie della polizia Locale del III gruppo Nomentano per i rilievi del sinistro. I due mezzi sono stati sequestrati.