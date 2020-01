Incidente in via della Bufalotta: scontro auto-scooter, un ferito

Incidente stradale in via della Bufalotta. E' accaduto intorno alle 15:40 di martedì 21 gennaio. Ad impattare un'auto ed uno scooter, ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote trasportato in ospedale dall'ambulanza del 118.

In particolare lo scontro è avvenuto al civico 1015 di via della Bufalotta, nel tratto di strada da cui si esce e si accede al Grande Raccordo Anulare (uscita 8 Porta di Roma). Qui una Opel Astra ed un Honda Foresight si sono scontrate per cause in via di accertamento.

Rimasto ferito, lo scooterista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sandro Pertini. Sul posto oltre al 118, i vigili del fuoco e gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.

Per consentire l'intervento dei soccorritori e la rimozione dei mezzi incidentati, con la vettura impossibilitata a muoversi causa rottura della sospensione anteriore sinistra, è stato attuato un senso unico alternato.

Inevitabili i rallentamenti al traffico, con ripercussioni anche alla viabilità del Grande Raccordo Anulare.