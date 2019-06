Incidente Appia Pignatelli: moto si scontra con auto, grave centauro

E' ferito in gravi condizioni un motociclista di 58 anni anni ferito in un incidente stradale avvenuto oggi, 19 giugno, nei pressi dell'Appia Pignatelli. L'impatto è avvenuto tra la Suzuki guidata dall'uomo e tra una Fiat Panda per cause ancora da appurare, in via dell'Almone, intorno alle 7:50 circa.

Sul posto una autoambulanza del 118 e gli agenti dl gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici del caso. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso al San Giovanni.