Trullo, con l'auto contro due veicoli in sosta: due feriti gravi

Grave incidente stradale all'alba di oggi in via del Trullo. All'altezza del civico 124, al'incrocio con via Licciana Nardi, una Citroen C3 è uscita di strada finendo contro due auto in sosta. Nell'impatto sono rimaste ferite le due persone a bordo dell'auto, un uomo e una donna. danneggiati i due veicoli parcheggiati, una Fiat 500 e un Audi A4.

Gravi le loro condizioni. Due ambulanze li hanno trasportati all'ospedale San Camillo, dove sono entrati in codice rosso. Dalle 6 al lavoro per rilevare l'incidente una pattuglia del XII gruppo Monteverde.