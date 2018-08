Incidente in via del Tritone: investito da un autobus, ferito un 44enne

Sarebbe inciampato sul marciapiede terminando sulla corsia preferenziale dove transitava l'autobus per poi impattare contro la fiancata laterale posteriore del mezzo pubblico. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 11:30 di stamattina in via del Tritone. A rimanere ferito un uomo italiano di 44 anni, poi trasportato dall'ambulanza in ospedale.

Investimento via del Tritone

Ancora da accertare con esattezza l'accaduto con gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale al lavoro dopo aver effettuato i rilievi scientifici. Secondo quanto si apprende l'uomo è stato colpito da un bus Atac della linea 80. Impauriti i tanti turisti che si trovavano nella via del Centro Storico della Capitale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia. Rimasto ferito il 44enne è stato trasporato al Policlinico Umberto I in codice giallo.