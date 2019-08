Incidente al Flaminio, investito da un'auto: pedone in prognosi riservata

Un anziano è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Gemelli di Roma dopo un incidente stradale avvenuto nei pressi del ponte Duca d'Aosta, sul lato opposto dello stadio Olimpico, nella serata di domenica 26 agosto. L'impatto è avvenuto intorno alle 23 circa in via del Pinturicchio all'altezza di via Antonazzo Romano.

Il pedone, 72 anni, è stato investito da una Lancia Delta guidata da un uomo di 40 anni. Ad accorgersi del sinistro una pattuglia dei carabinieri già in zona per il controllo del territorio.

Sul posto, oltre il personale medico, anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con il I Gruppo Prati per i rilievi scientifici. Il pedone si trova in prognosi riservata al Gemelli.