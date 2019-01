Maxi tamponamento nel tunnel della via del Mare: strada chiusa per cinque ore

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Grave incidente stradale questa mattina sulla via del Mare. All'interno del tunnel di Acilia si è verificato un maxi tamponamento che ha visto coinvolti 5 veicoli: un Iveco Daily si è ribaltato ed ha colpito 4 auto, un'Audi A3, una Fiat Tipo, una Chevrolet Aveo e una Peugeot 207.

Ad avere la peggio il conducente del furgone, portato in codice rosso al Grassi di Ostia: per lui prognosi di otto giorni. Sul posto pattuglie del X gruppo Mare della Polzia Locale di Roma Capitale.

La strada è stata chiusa al traffico dalle 8:30 fino alle 13:30 non solo per i rilievi ma anche in attesa che venissero rimosse le sostanze oleose disperse in strada. Solo dopo l'intervento di Ama, con l'avvenuta messa in sicurezza della strada, si è potuto procedere alla riapertura.



