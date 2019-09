Via del Mare, scooterista sbatte contro ramo: è grave

Ha perso il controllo del suo scooter Honda ed è andato a sbattere contro la fitta vegetazione alla destra, centrando un ramo. Un uomo di 73 anni è rimasto ferito e portato in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia dove è ricoverato in gravi condizioni.

L'incidente è avvenuto all'altezza del km 15,600 della via del Mare in direzione Roma. Sul posto, allertati, il personale medico e gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. Il 73enne non è in pericolo di vita. Da determinare il motivo che ha portato l'uomo a perdere il controllo del suo mezzo.