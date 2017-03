Via del mare: due incidenti in meno di tre chilometri, traffico in tilt

Due incidenti in meno di tre chilometri. Sono successi oggi 8 marzo sulla via del Mare, la strada che collega Ostia a Roma in entrambe le direzioni. Il primo, in ordine di tempo, è avvenuto alle 14 quando si sono scontrate una Opel Zafira e una Pegeout all'altezza del chilometro 16 della via del Mare in zona Centro Giano.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia Locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare e i sanitari del 118. Nell'impatto l'airbag dell'Opel è entrato in funzione e si è segnalata la presenza di una persona ferita trasportata in codice giallo in ospedale. Il sinistro ha generato code tra Acilia e Casal Bernocchi.

L'altro incidente, invece, è avvenuto alle 15:15 fra via del Cappellaccio e via dell'Ippica traffico rallentato causa incidente, all'altezza del chilometro 13,800 della via del Mare. Sul posto i vigili del IX Gruppo Eur. Lo scontro, che non ha visto la presenza di feriti, ha generato traffico nel tratto di stada tra Tor di Valle e Mezzocammino.