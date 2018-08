Incidente sulla via del Mare: investito da un'auto, morto un ragazzo

Investito da un'auto sulla via del Mare. Così è morto la notte di domenica un ragazzo di moldavo di 27 anni. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 2:45 del 26 agosto all'altezza del chilometro 6,700 della strada, in direzione Ostia. Per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Investimento mortale via del Mare

Ad investire il ragazzo che avrebbe compiuto 28 anni il prossimo mese di dicembre una donna alla guida di una Hyundai Tucson, che dopo essere rimasta coinvolta nell'incidente stradale ha allertato i soccorritori. Arrivato sul posto il personale del 118 non ha potuto far nulla per il 27enne.

Chiusa la via del Mare

Ancora da accertare con esattezza la dinamica dell'investimento mortale. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti dei gruppi GPIT, X Mare, XI Marconi e XII Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale. La via del Mare è stata poi chiusa al traffico fra via dei Cocchieri e via dell'Ippodromo di Tor di Valle in entrambe le direzioni per poi essere riaperta la mattina di domenica.