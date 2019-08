Incidente sulla via del Mare, frontale tra auto e scooter: tre feriti. Un 15enne in prognosi riservata

Incidente ad Ostia, al km 24,900 della via del Mare. A scontrarsi, alle 7:30 di oggi 30 aprile, una Ford Ka e uno Scarabeo. Gravi le due persone a bordo dello scooter un 39enne e suo nipote di 15 anni, entrambi portati in ospedale: il primo al Grassi e il secondo al Bambin Gesù.

Sul posto il personale medico del 118 e gli agenti dalla Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo una prima ricostruzione l'impatto è avvenuto nel tratto compreso tra la stazione di Ostia Antica e la rotatoria che congiunge la via del Mare con via della Scafa. La donna alla guida dell'auto, una romena di 46 anni, si è scontrata frontalmente con lo Scarabeo.

Le due persone a bordo sono state sbalzate a causa dell'impatto: l'uomo, egiziano e residente a Roma, è finito sul parabrezza della Ford Ka, il 15enne sull'asfalto.

Il personale medico ha portato quindi la romena e l'egiziano al Grassi, mentre il minorenne è stato trasportato al Bambin Gesù dov'è ricoverato in prognosi riservata.

Ancora da determinare l'esatta dinamica e se uno dei due conducenti fosse in marcia contromano. Per entrambi sono stati richiesti gli esami tossicologici di rito. Questa mattina, in viale dello stadio Olimpico, un altro incidente che ha visto coinvolti due scooter, questa volta però con i risvolti drammatici: un uomo ha perso la vita.