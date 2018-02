Tamponamento a catena: chiuso temporaneamente tunnel della via del Mare

Incidente e via del Mare chiusa. E' successo oggi, lunedì 12 febbraio, ad Acilia intorno alle 10:15. Un tamponamento a catena, per cause ancora da accertare, è avvenuto all'altezza del chilometro 18 della strada che porta verso Roma.

Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare che per consentire i soccorsi hanno chiuso il tunnel della via del Mare. Due conduenti hanno subito lievi ferite. Traffico deviato verso la via Ostiense, via dei Romagnoli e la via Cristoforo Colombo, già in tilt da questa mattina, fino alle 11:50 quando la strada è stata di nuovo aperta al traffico.