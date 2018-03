Incidente via del Mare: scontro tra Panda e bus Atac, feriti passeggeri e conducente dell'auto

Incidente oggi 2 marzo sulla via del Mare. Intorno alle 15 circa una Fiat Panda si è scontrata contro un autobus Atac all'altezza di viale dei Romagnoli, ad Ostia Antica. Violento l'impatto tanto da causare l'apertura degli airbag dell'utilitaria. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia Locale di Roma Capitale con il X Gruppo Mare con tre pattuglie.

Estratto dalle lamiere conducente Panda

Diversi i feriti. Il più grave il conducente della Fiat Panda trasportato all'ospedale Sant'Eugenio in codice rosso. Contusi anche i passeggeri del bus Atac, sette in totale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco accorsi per estrarre dalle lamiere l'uomo alla guida della Panda. Nella carambola coinvolta anche una Renault Captur.

Via del Mare chiusa

I passeggeri a bordo del bus Atac sono stati trasportati al Grassi di Ostia. Non sono gravi. All'ospedale lidense anche la donna conducente dell'autobus Atac. Non ha avuto bisogno di cure, invece, l'uomo alla guida della Renault. La strada, per permettere i soccorsi ed i rilievi scientifici, è stata temporaneamente chiusa verso Ostia. La viabilità è stata così deviata verso la via Ostiense e via dei Romagnoli.

La dinamica dell'incidente sulla via del Mare

Secondo una prima ricostruzione fatta dai vigili la Panda, per motivi ancora da appurare, ha tamponato di 'striscio' la Renault che la precedeva quindi ha sterzato, invaso la corsia opposta, e si è scontrata frontalmente contro l'autobus che marciava verso Ostia. Solo quando saranno terminate le indagini della Polizia Locale, tuttavia, si potrà determinare l'esatta dinamica.