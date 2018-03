Incidente ad Acilia: auto si ribalta sulla via del Mare, grave il conducente

Si è ribaltato con la sua Fiat 500 ad Acilia, poco prima del tunnel della via del Mare. E' successo ieri 27 marzo, alle 19:20. Alla guida dell'auto un uomo di 63 anni trasportato in codice rosso all'ospedale Grassi. E' grave ma non in pericolo di vita.

Sul posto gli agenti del X Gruppo Mare che, per effettuare i rilievi scientifici e pulire la strada con il supporto di Ama, hanno chiuso il tratto di strada per circa un'ora con deviazione del traffico su via dei Romagnoli.

Ancora incerta la dinamica del sinistro. Secondo i primi riscontri l'uomo, che procedeva verso Ostia, avrebbe effettuato una manovra azzardata perdendo quindi il controllo della sua 500.