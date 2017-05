Incidente sulla via del Mare: carambola fra 4 auto dopo un frontale, un ferito grave

Brutto incidente stradale sulla via del Mare dove quattro auto si sono scontrate fra loro in seguito ad un impatto frontale fra due vetture che ha poi determinato una carambola con altre due macchine. Il sinistro poco dopo le 14:30 all'altezza dell'incrocio con via di Malafede. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'impatto, così come il numero preciso di persone rimaste ferite. Ad avere la peggio uno degli automobilisti coinvolti nell'incidente stradale, per il quale è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato d'urgenza in ospedale. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

SENSO UNICO ALTERNATO - Per consentire i soccorsi si è reso necessario istituire un senso unico alternato all'altezza del cholometro 15+300. Pesanti le ripercussuioni al traffico, rallentato sia in direzione Grande Raccordo Anulare-Roma che in direzione Ostia fra via di Acilia e via di Malafede e viceversa.