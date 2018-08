Incidente all'Ostiense: finisce con la moto contro un palo, centauro in prognosi riservata

Due incidente gravi in un'ora e mezzo, preceduti da un investimento mortale (qui la notizia). Ad incrementare l'amaro bollettino degli incidenti in città, un motociclista, rimasto gravemente ferito in seguito ad un sinistro avvenuto intorno alle 4:30 di domenica notte nella zona dell'Ostiense. Secondo i primi accertamenti il centauro avrebbe perso il controllo della moto per poi impattare contro un palo in via del Gazometro, all'altezza dell'omonima piazza. L'uomo è stato trasportato in codice rosso, poi divenuto prognosi riservata, dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Camillo. Da accertare la dinamica, sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incidente via Aurelia

Poco dopo (intorno alle 6:00 di questa mattina), i 'caschi bianchi' sono intervenuti per un secondo incidente stradale con feriti. Ad essere trasportato in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli uno scooterista. Da accertare anche in questo caso la dinamica dell'incidente avvenuto all'altezza del civico 458 della via Aurelia, zona Cornelia-Boccea.